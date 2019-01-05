حزب الدعوة:موقف الخارجية العراقية تجاه القضية الفلسطينية لايمثل “محور المقاومة الإسلامية”

حزب الدعوة:موقف الخارجية العراقية تجاه القضية الفلسطينية لايمثل “محور المقاومة الإسلامية”
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب القيادي في حزب الدعوة النائب خلف عبد الصمد، السبت، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بفتح تحقيق عاجل مع وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم ازاء تصريحاته حول القضية الفلسطينية والتطبيع مع الكيان الصهيوني.وقال عبدالصمد في بيان ، اننا “نعبر عن استغرابنا الشديد لموقف الخارجية العراقية ازاء القضية الفلسطينية التي يعتبرها العراق القضية العربية المحورية منذ عقود و نعتبر موقف الخارجية الذي عبر عنه الوزير بحل الدولتين موقفا لا يمثل الشعب العراقي و لا القوى السياسية”.واضاف عبد الصمد، ان “هذا الموقف المستهجن ازاء القضية الحقة للشعب الفلسطيني وتضحياته الكبيرة من اجل نيل حقوقه المصادرة شكل اهانة لكل المساعي العراقية من اجل انصاف الشعب الفلسطيني وعلى رئيس الوزراء فتح تحقيق عاجل و معرفة ملابسات التصريح الذي ادلى به وزير الخارجية محمد الحكيم”، مبيناً انه “اذا كان التصريح فرديا لابد من اقالة الوزير”.واوضح عبدالصمد انه ” اذا كان التصريح عبر عن موقف الحكومة العراقية فلابد من عقد اجتماع عاجل للكتل السياسية لاتخاذ موقف موحد ازاء هذا التوجه الخطير”، مشيراً الى ان ” هذا التصريح جاء بُعيد الطلب الذي تقدم به الوزير لاستثناء عدد من عتاة البعثيين من اجراءات المساءلة و العدالة و لابد ان يأخذ مجلس النواب اجراءات صارمة بحق الوزير”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *