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وزير الخارجية: موقف العراق من القضية الفلسطينية هو نفس الموقف الإيراني!
حزب الدعوة:موقف الخارجية العراقية تجاه القضية الفلسطينية لايمثل “محور المقاومة الإسلامية”
واشنطن:جيمس جيفري ممثل الولايات المتحدة في العراق وسوريا
النزاهة النيابية:فتح ملفي سقوط الموصل وسبايكر بدايةإنطلاق عملنا
أمنية الانبار:مساعدي “البغدادي سيتحالون مع المالكي والعامري”!
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وزير التجارة يعلن الحرب على “الفساد” داخل وزارته
الاقتصاد النيابية:حكومتي العبادي وعبد المهدي وراء عدم استلام أموال مؤتمر الكويت لإعمار العراق
هيأة النزاهة:143 مشروعاً متلكئاً في النجف
وزير الاتصالات:عمليات تهريب لسعات الانترنيت في الموصل وكركوك
مصدر:500 ألف عقار عائد للدولة تحت سيطرة الأحزاب الحاكمة
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