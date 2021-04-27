حزب الدعوة:نتائج لجنة تحقيق فاجعة مستشفى أبن الخطيب لن ترى النور مثل باقي لجان الكاظمي

حزب الدعوة:نتائج لجنة تحقيق فاجعة مستشفى أبن الخطيب لن ترى النور مثل باقي لجان الكاظمي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد عضو كتلة ائتلاف دولة القانون، النائب كاطع الركابي، الثلاثاء (27 نيسان 2021)، سحب يد محافظ بغداد بعد حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، فيما أشار إلى أن اللجان التحقيقية المختصة ستجد المأساة في مستشفيات بغداد بشكل أكبر مما هي موجودة في مستشفى ابن الخطيب.وقال الركابي في حديث صحفي، إن “لجاناً تحقيقية كثيرة شُكلت في قضايا عديدة بأوامر من مكتب رئيس الوزراء أو الوزارات، لكن في نهاية المطاف لم ترَ نتائجها النور”.وأشار إلى أن “هناك مقولة معروفة في العراق إذا أردت تدمير أي قضية شكل لجنة”، موضحاً أن “اللجان المشكلة في قضية حريق مستشفى ابن الخطيب ليس لديها القدرة على اتخاذ القرار، كما أن عملها تداخل مع بعضها البعض”.وأضاف، أن “سحب يد وزير الصحة ومدير صحة الرصافة ومدير مستشفى ابن الخطيب امر واضح، لكن سحب يد محافظ بغداد امر يثير علامات الاستفهام، لأنه مجرد صندوق أمين يعطي الأموال، وليس له أي علاقة بالأمور الفنية المتعلقة بالمؤسسات الصحية التي تأتي تعليماتها مع الوزارة وبقية المؤسسات”، لافتاً إلى أن “ما حدث خلط للأوراق بنهكة سياسية واضحة”.وأشار إلى أن “الفساد في وزارة الصحة موجود في كل المستويات ولم يعالج حتى الان”، موضحاً أن “فحص مستشفيات بغداد من خلال لجان مختصة ستجد المأساة موجود بشكل ربما أكبر وأكثر ألماً مما هو موجود في ابن الخطيب”.

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