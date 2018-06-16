حزب الدعوة:ندعم “الحوار الوطني”

بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق حزب الدعوة الإسلامية، السبت، على مبادرة رئيس الوزراء حيدر العبادي التي دعا من خلالها كافة الكتل السياسية لعقد لقاءٍ على مستوى عالٍ بعد عطلة عيد الفطر.وذكر حزب الدعوة في بيان ،”ننتهز هذه المناسبة العزيزة علينا لنعلن عن تعاوننا وتنسيقنا مع الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات البرلمانية الاخيرة لتوحيد الجهود”.وبحسب البيان، أكد حزب الدعوة، “دعمه لمشروع الحوار الوطني للكتل السياسية الذي دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بغية توحيد المواقف والرؤى حول برنامج ومنهاج حكومي عملي فاعل يحقق الاجماع الوطني والسياسي ويبعث على التفاؤل ويمنح أملا لهذا الشعب الذي قدم التضحيات الكبيرة وانتصر في معاركه ضد الاٍرهاب”.