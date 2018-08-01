حزب الدعوة:نرفض التحرك الأمريكي بفرض العبادي رئيسا للحكومة القادمة

حزب الدعوة:نرفض التحرك الأمريكي بفرض العبادي رئيسا للحكومة القادمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد جعفر، الأربعاء، أن التهديد الأميركي بفرض رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي رئيسا للحكومة المقبلة بـ”القوة” سيعقد موقفها، عادا ذلك تجاوز على العراق لا يمكن للقوى السياسية قبوله.وقال جعفر في تصريح  صحفي له اليوم، إنه “إذا صح ما اوردته صحيفة الشرق الأوسط السعودية بشأن فرض الأميركان للعبادي بالقوة لرئاسة الحكومة المقبلة فانه يعتبرا تجاوزا على دولة كبيرة ذات سيادة مثل العراق”، مؤكدا أنه “لا يمكن للقوى السياسية القبول بذلك”.وأضاف جعفر، أنه “لا يمكن لأميركا ومن هي أكبر منها أن تتجرأ بفرض ارادتها على الكتل السياسية باختيار شخصية معينة لرئاسة الوزراء”، مشيرا إلى أن “هذه المعلومات في حال كانت صحيحة رغم استبعادي لها فانها ستعقد الوضع الأميركي نفسه”.وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية كشفت اليوم الأربعاء، عن ضغوط وتهديدات أميركية تمارس ضد اطراف عراقية من قبل الولايات المتحدة الأميركية بشأن اعتبار رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي مرشحا وحيداً لرئاسة الحكومة المقبلة، مشيرة إلى أن واشنطن هددت بجعل بعض القوى والاشخاص تحت طائلة العقوبات.

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