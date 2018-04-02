حزب الدعوة:نرفض الضغوط الأمريكية لإعادة البيشمركة إلى المناطق المختلف عليها

بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي، الاثنين، قيام امريكا بالضغط على العبادي لإعادة انتشار البيشمركة في المناطق المختلف عليها هو أضعاف للحكومة وقواتها الأمنية وصنع ارضية لـ”إثارة الفتنة القومية”.وقال الحزب في بيان له اليوم: ان “قيام امريكا بالضغط على رئيس الوزراء العبادي لإعادة انتشار البيشمركة في المناطق المختلف عليها امر مرفوض تماما من قبل الشعب العراقي لأنه بمثابة اصرار أمريكي على ادخال هذه المناطق في دوامات الصراعات والازمات وربما الحروب المستقبلية”.ودعا الحزب في بيانه الحكومة الى “رفض اي مقترح من هذا القبيل، مبينا ، ان “أمريكا تريد ترسيخ واقع يديم الأزمات في البلد مثل صنع اكثر من سلطة في هذه المحافظات”.واشار البيان الى “اعتراف الولايات المتحدة بعدم امتلاكها الإمكانيات لمقاتلة داعش بمفردها لهو دليل دامغ على عدم أهليتها في تبني هذا الملف في العراق والمنطقة، وان العراق هو اكثر منها أهلية لإدارته دون ان تتدخل هي.