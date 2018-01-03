حزب الدعوة:نرفض المصالحة مع رموز النظام السابق وتدخل الأمم المتحدة في ذلك

حزب الدعوة:نرفض المصالحة مع رموز النظام السابق وتدخل الأمم المتحدة في ذلك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد حزب الدعوة في بيان له، اليوم الاربعاء ، ورقة التسوية التي أعدها فريق الامم المتحدة للعراق “غير نزيهة ومنحازة لأطراف سياسية تتبنى اجندات مشبوهة تشجع على التدخل في شؤون العراق”.وقال الحزب في بيان له اليوم، ان “الورقة التي تضمنت حسب ما سرب عنها إعادة محاكمة المدانيين السياسيين بالارهاب والإفراج عن بعض المعتقلين من رموز النظام السابق هو طعن في مصداقية القضاء العراقي الذي هو أقرب الى الحالة العراقية”.واضاف البيان، ان “تضمين الورقة فقرة ما يسمى تحقيق التوازن في التمثيل الحكومي لطرفي المعادلة السياسية الشيعية – السنية، وتعديل فقرات قانون العفو العام هو تدخل سافر بالشأن العراقي فضلا عن انه ترسيخ للمحاصصة الطائفية الحزبية وتشجيع على إبقاء الأزمات قائمة بدون اي حلول”.وتابع البيان، ان “هذه الفقرات فيها تجاهل لرأي الأكثرية وفيها مَس مباشر لمشاعر العراقيين وضحايا الإرهابيين ومنهم القيادات السياسية التي أدينت بعمليات ارهابية بشكل قاطع”.واكد حزب الدعوة في بيانه، ان “اي تسوية سياسية لابد ان تخرج بارادة العراقيين وان لا تكون على شكل مقترحات او املاءات تأتي من الخارج”.

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