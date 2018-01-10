حزب الدعوة:نرفض ترؤس معصوم لمؤتمر الكويت لاعمار العراق لعدم امتلاكه المعلومات!

حزب الدعوة:نرفض ترؤس معصوم لمؤتمر الكويت لاعمار العراق لعدم امتلاكه المعلومات!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفض القيادي في حزب الدعوة النائب عن دولة القانون جاسم محمد جعفر, الأربعاء, ترؤس رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وفد العراق في مؤتمر الكويت للدول المانحة لاعادة اعمار المناطق المحررة، عازيا ذلك إلى عدم امتلاك معصوم أي معلومات أو صلاحيات بشأن اعمار المناطق المحررة وحاجتها المالية.وقال جعفر في تصريح  صحفي له اليوم: إن “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لا يمتلك أي معلومات عن اعادة اعمار المناطق المحررة وحاجتها المالية وستكون مشاركته في المؤتمر سلبية للغاية الأمر الذي سيضر بالمصلحة الاقتصادية للبلاد”.وشدد جعفر ضرورة أن “يترأس رئيس الوزراء حيدر العبادي وفدا من الوزراء ورجال الاعمال والذهاب الى الكويت لاكمال المباحثات التي اجراها الأمين العام مهدي العلاق قبل عدة ايام مع الحكومة الكويتية بشان ترتيب المؤتمر وتقديم دعوات للمشاركين”.وبين جعفر، أن “مشاركة العبادي ستنعكس إيجابا على الحضور الدولي والاقتصادي  كونه يمتلك جميع الصلاحيات والمعلومات فضلا عن إمكانية فتح إجراء مباحثات مباشرة مع الحكومة والمنظمات الدولية دون الحاجة إلى الرجوع لبغداد للتشاور”.وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اكد في وقت سابق عزمه ترؤس وفد العراق المشارك في مؤتمر الكويت للدول المانحة لاعادة اعمار المناطق المحررة المقرر عقده في شهر شباط المقبل.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *