حزب الدعوة:نيجيرفان أكثر عقلانية من مسعود ومسرور

حزب الدعوة:نيجيرفان أكثر عقلانية من مسعود ومسرور
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى القيادي في حزب الدعوة جاسم البياتي , الاربعاء , أن المواقف المتشنجة لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور البارزاني والتي يقابلها مواقف تهدئة من رئيس الإقليم نجيرفان البارزاني تؤكد وجود انقسام داخل العائلة البارزانية بشان مسالة فك الانسداد السياسي.وقال البياتي في تصريح صحفي , ان ” رئيس الإقليم نيجرفان البارزاني اكثر مسالمة من مسعود البارزاني ونجله مسرور لكون الأول له رؤية تختلف تماما عن الاثنين بشأن الارتباط مع الحكومة الاتحادية, مبينا ان ” الاختلاف في الرؤية السياسية يؤشر بوضح بوجود انقسام داخل العائلة البارزانية ” .وأضاف ان ” ما يقوم نيجرفان بارزاني بتقريب وجهات النظر بين الأحزاب الكردية خاصة بين الديمقراطي والاتحاد الوطني وقيامة بزيارات الى الحنانة ولقائه قادة قوى الاطار التنسيقي تكشف عن نياته الصادقة لحل الانسداد السياسي وتشكيل حكومة توافقية من خلال دفع الشيعة الى التوافق على تسمية رئيس الحكومة على أساس العرف السياسي السائد”.ولفت البياتي الى ان “نيجرفان البارزاني يمتلك قاعدة قوية من القيادات داخل الحزب نحو توجهاته بتشكيل حكومة توافقية” . 

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