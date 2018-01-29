حزب الدعوة..أي تظاهرة ضد انتخاب”الحرامية” هي بعثية

حزب الدعوة..أي تظاهرة ضد انتخاب”الحرامية” هي بعثية
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 البصرة/ شبكة أخبار العراق -حذر مكتب حزب الدعوة والمستشار الأمني في محافظة البصرة، الاثنين، من تظاهرات سيحرض عليها حزب البعث خلال الأيام القادمة في البصرة وذي قار، فيما كشف عن اهداف تلك التظاهرات ومدة استمرارها.وتضمنت الوثيقة المرسلة الى محافظ البصرة معلومات حول “قيام حزب البعث المحظور بارسال عدد من قياداته السياسية من محافظة اربيل الى محافظات الوسط والجنوب لحث مؤيديهم في تلك المحافظات على القيام بتظاهرات خلال الايام المقبلة”.وأوضحت الوثيقة، ان “التظاهرات ستنطلق من محافظتي البصرة وذي قار ويكون شعارها عدم انتخاب الفاسدين مرة اخرى” مبينة ان “التظاهرات ستتبعها اعمال شغب وتخريب تستهدف مقار الاحزاب الاسلامية مع حرق صور لخميني وخامئني في المحافظات المذكورة”.وبينت الوثيقة، ان “التظاهرات ستستمر الى يوم الانتخابات” مشيرة الى ان “انطلاقها لن يكون بيوم واحد في كافة المحافظات وانما يكون التظاهر بمحافظتين في اسبوع معين تليها محافظتين اخرى في اسبوع اخر”.هذا وافاد مصدر سياسي مستقل،الاثنين، ان هذه “الاستشارة” ليس بصالح الاحزاب التي تدعو للاصلاح والمعلومة خارج حدود المنطق.

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