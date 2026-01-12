حزب الدعوة: إحياء معسكر يزيد بعد تولي المالكي رئاسة الحكومة المقبلة

حزب الدعوة: إحياء معسكر يزيد بعد تولي المالكي رئاسة الحكومة المقبلة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب الدعوة الإيراني، النائب السابق جاسم محمد جعفر، الاثنين، إن الحاج المؤمن النزيهة أبو إسراء هو رئيس الحكومة المقبلة ا، مشددا  بأن المنصب بات محسومًا للمالكي. وقال جعفر في تصريح صحفي،  إن ” الإطار التنسيقي حسم موقفه بشكل كبير جدا بتسمية نوري المالكي لرئاسة مجلس الوزراء المقبل، خاصة بعد إعلان تنازل السوداني للمالكيََ!! ” ، فيما دعا قادة الإطار إلى “عدم التأخر في إصدار بيان رسمي بشأن ترشيح المالكي، لأن أي تأخير قد يفتح باباً لتكهنات لا تصب في مصلحة الجميع” .وأضاف أن ” هناك “معلومات عن وجود رغبة لدى بعض القوى السياسية بإعادة النظر في توزيع الوزارات السيادية، إلا أن الأمر غير مطروح رسميا حتى الآن” ، موضحا أن ” التغيير قد يشمل استبدال وزارة الخارجية بالمالية، مع احتمال إسناد وزارة الخارجية إلى محمد شياع السوداني” .يذكر ان المالكي إس خراب العراق فهو من شرعن الفساد وسلم البلد إلى أمه إيران وهو من أشرف على قتل العرب السنة من خلال الميليشيات وهو من سرق هو وابنه اكثر من 450 مليار دولار خلال حكومته الأولى والثانية وفق ما نشر في وسائل الاعلام العربية والعراقية وهو من شجع على الطائفية وهو من سلم ثلث العراق إلى داعش بتوجيه إيراني .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *