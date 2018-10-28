حزب الدعوة: عبد المهدي “أداة بيد تحالف سائرون”

بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى النائب عن تحالف الفتح القيادي بحزب الدعوة، عدنان الأسدي،الاحد، أن رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، خاضع لكتلة سائرون.وقال الأسدي، في حوار متلفز تحدث فيه عن مواقف حصلت في جلسة منح الثقة لحكومة عبد المهدي، إن ” ( كتلة سائرون ) تحكمت بحركة عبد المهدي خلال الجلسة ، أشاروا له بالتوقف، فتوقف، وأشاروا له بالجلوس فجلس”، موضحا أن “عبد المهدي شخصية وطنية وسياسي معروف ليس جديدا على السياسة، وهذه النكبة التي نُكبنا بها”.وبين: “كنا نأمل بأن يكون قائدا وحازما وشجاعا، هم جلبوه وفق مواصفات المرجعية وأيدناه على هذا الأساس، أما أن تتحكم فيه كتلة من الكتل، فهذا غير مقبول”.وأردف: “يجب أن لا يخضع لأي كتلة، مهما تكن، وحتى لو كانت الكتلة الأكبر”، كتلة “سائرون”.وكان مجلس النواب قد منح، خلال الجلسة التي عقدها في الساعات الأولى من الخميس الماضي، الثقة لحكومة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، وصوت على اختيار 14 وزيرًا من التشكيلة الوزارية التي قدمها الأخير خلال الجلسة.ووافق البرلمان على كل من (وزير النفط – ثامر عباس الغضبان، وزير المالية – فواد حسين، وزير الاتصالات – نعيم الربيعي، وزير الاعمار والاسكان – بنكين ريكاني، وزير التجارة – محمد هاشم، وزير الخارجية – محمد الحكيم، وزير الزراعة – صالح الحسني، وزير الشباب والرياضة – احمد رياض العبيدي، وزير الصحة – علاء العلوان، وزير الصناعة – صالح الجبوري، وزير العمل والشؤون الاجتماعية – باسم الربيعي، وزير الكهرباء – لؤي الخطيب، وزير الموارد المائية – جمال العادلي، وزير النقل – عبدالله لعيبي).وامتنع من التصويت على مرشحي وزارات، العدل، والثقافة، والتربية، والتخطيط، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهجرة والمهجرين، والدفاع، والداخلية.