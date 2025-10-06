حزب الدعوة: لاسيادة ولاكرامة للعراق في ظل حكومة السوداني

حزب الدعوة: لاسيادة ولاكرامة للعراق في ظل حكومة السوداني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد القيادي في حزب الدعوة، حيدر اللامي، الاثنين، ما وصفه بـ”التهويل والمبالغة” في الإشادة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مؤكداً أن الأخير لا يستحق الولاية الثانية بعد فشله في إدارة ملفات الدولة وارتكابه أخطاء تمس هيبة العراق.وقال اللامي في تصريح صحفي، إن “هناك مبالغة واضحة في تصوير السوداني كقائد استثنائي، سواء من قبل بعض الأطراف المستفيدة من الحكومة عبر حصولها على مشاريع واستثمارات، أو من خلال مكتبه الإعلامي الذي يسوّق إنجازاته بشكل مبالغ فيه وكأنها تحولات كبرى، بينما الواقع يعكس عجزاً في العديد من الملفات الخدمية والسياسية”.وأضاف أن “السوداني لا يستحق ولاية ثانية في ظل ما تشهده البلاد من تفاقم الأزمات وتراجع مستوى الثقة الشعبية بالحكومة”.وأشار اللامي إلى أن “استمرار تلميع صورته في الإعلام يأتي ضمن حملة مدروسة تهدف إلى تأمين بقائه في السلطة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *