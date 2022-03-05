حزب الدعوة: لايسمح لحكومة بغداد بالتعامل مع حكومة أربيل خلافا لقرار المحكمة الاتحادية

حزب الدعوة: لايسمح لحكومة بغداد بالتعامل مع حكومة أربيل خلافا لقرار المحكمة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد القيادي في حزب الدعوة عبد الهادي السعداوي، السبت، وقوف رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ضد قرارات المحكمة الاتحادية، لافتا الى ان منتقدي القرارات اصبحوا مفلسين بعد ان كانوا يتوقعون وقوف المحكمة الى جانبهم.وقال السعداوي في تصريح صحفي، ان “من اساء الى المحكمة الاتحادية فقد اصبح مفلسا من الوضع الراهن بعد القرار الأخير بشأن الملف النفطي، حيث كانوا يتوقعون ان القرارات ستكون الى جانبهم”.وأضاف ان “المحكمة وبعد صدور قرارها الأخير بإلغاء قانون النفط والغاز الذي صوت عليه برلمان الإقليم، والزام كردستان بعدم تشريع قانون بهذا الخصوص لكون النفط اتحادي، وهو ما اثار استهجان الإقليم”.وبين ان “الحكومة المركزية ملزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية والالتزام بالدستور، ولايسمح لها التعاون مع حكومة الإقليم لنهب ثروات البلد، وتحويل كل الأموال للسنوات الماضية التي قام الإقليم بالسيطرة عليها فعلى الحكومة الاتحادية الزامها بالتسديد”.

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