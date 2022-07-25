حزب الدعوة لحكومة البارزاني:افسحوا المجال للجيش لحماية الحدود

حزب الدعوة لحكومة البارزاني:افسحوا المجال للجيش لحماية الحدود
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في حزب الدعوة جاسم البياتي، الاثنين، ان حكومة اقليم كردستان مطالبة بحسن النية مع الحكومة الاتحادية من خلال فسح المجال أمام القوات الامنية العراقية لحماية الحدود بشكل كامل مع تركيا.وقال البياتي في تصريح صحفي، ان ” ما أقدمت عليه القوات التركية مؤخرا من خلال قصفها لمنتجع سياحي في محافظة دهوك، يحتم على الإقليم طلب العون من الحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد بإرسال قوات عسكرية مزودة باسلحة حديثة لحماية الحدود مع تركيا”.واضاف، ان “على الحكومة الاتحادية مطالبة بأن تكون طرفا فاعلا في اقليم كردستان من خلال زج قوات عسكرية تحت امرة قيادات امنية عراقية للسيطرة على حدود اقليم كردستان لمنع الخروقات المتكررة من قبل الطرف التركي”.واشار الى ان ” زيارة رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني الاخيرة الى العاصمة بغداد، كان الاجدر بها التركيز التعاون مع المركز للسيطرة على الحدود مع تركيا، لا لكسب الامتيازات والأموال ومن بينها صرف رواتب موظفي الاقليم”.ويواصل الجيش التركي شن غارات بطائرات حربية وأخرى مسيّرة داخل العراق، كما يرسل قوات برية إلى مواقعه العسكرية في إقليم كردستان بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني.

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