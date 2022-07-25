حزب الدعوة لحكومة البارزاني:افسحوا المجال للجيش لحماية الحدود

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وزارة الكهرباء:رغم تسديد الديون الإيرانية إلا إنها لم ترفع مستويات الغاز
الكاظمي لمسرور:أنت تأمر وعلينا التنفيذ
الموارد المائية:محافظات البصرة ،المثنى ،الناصرية ، ميسان، الأكثر تضرراً جراء قطع المياه من إيران وتركيا
النزاهة النيابية:سنطعن بكل العقود التي ابرمتها حكومة الكاظمي
نائب:(1250) مشروعا وهميا في محافظة صلاح الدين ذهبت مبالغها إلى (أبو مازن وعمار طعمة)
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خلافات الأحزاب الولائية وراء تأخر تشكيل الحكومة
دعوات الإصلاح الصدرية الكاذبة تعزيزاً للنفوذ الإيراني وتكريسا للصنمية
الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
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