حزب الدعوة “منزعج” من الخارجية لأنها أدانت العمل الإرهابي الحوثي ضد السعودية

حزب الدعوة “منزعج” من الخارجية لأنها أدانت العمل الإرهابي الحوثي ضد السعودية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عبر القيادي في حزب الدعوة النائب خلف عبد الصمد خلف، الاربعاء، عن استغرابه من موقف الخارجية العراقية بشأن استهداف منشأة نفط سعودية، داعيا الوزارة الى تصحيح موقفها والوقوف الى جانب الشعب اليمني.وقال عبد الصمد، في بيان ، إن “موقف وزارة الخارجية العراقية المستغرب ازاء استهداف منشأة نفط سعودية في جدة قد جانب الواقع و لم يأخذ بنظر الاعتبار الانتهاكات السعودية السافرة لحقوق الانسان في دولة اليمن و قصفها للابرياء و تدخلها السافر بالشأن الداخلي الليبي ومحاولتها فرض معادلة سياسية ظالمة ضد الشعب اليمني من خلال قتل اليمنيين و تدمير البنى التحتية في هذا البلد الشقيق”.وأضاف، “نذكّر الخارجية العراقية بان الاف الارهابيين السعوديين ساهموا في قتل ابناء الشعب العراقي لم نسمع منها مواقف ادانة واضحة”، داعيا الخارجية الى “تصحيح موقفها من خلال الاشارة الى الانتهاكات التي ارتكبتها السعودية في اليمن و ان يعمل العراق دبلوماسيا من اجل انهاء الحصار و الحرب ضد الشعب اليمني المظلوم و اعادة الاستقرار الى اليمن و دعوة دول العالم الى مساندة الشعب اليمني في اعادة اعمار المنشآت التي دمرتها السعودية في اليمن “.

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