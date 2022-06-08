حزب الدعوة يدعو إلى رفض التمديد لبعثة اليونامي في العراق

حزب الدعوة يدعو إلى رفض التمديد لبعثة اليونامي في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في حزب الدعوة جاسم البياتي , الأربعاء , ان قرار مجلس الامن بتمديد مهمة جنيين بلاسخارت لأربع سنوات أخرى جاء بسبب عدم استكمالها للمفات التي كلفت بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول المعادية, داعيا الجهات الرسمية والتشريعية للضغط على حكومة تصريف الأعمال لرفض قرار التمديد لكون بلاسخارت خرجت عن مهمتها الأممية .وقال البياتي في تصريح صحفي, ان ” مهمة ممثلة الأمم المتحدة جنيين بلاسخارات خلال الأربع سنوات الماضية اثبتت انها تنحاز الى جهات محددة تنفيذا لمخطط الأمريكي وبعض الدول المعادية للعملية السياسية في العراق”.وأضاف، أن “بلاسخارت كانت دائما ما تحيط مجلس الامن الدولي في تقاريرها بنقل السلبيات وتعظيمها بل كانت ما تفتعل الاكاذيب لتشويه الواقع العراقي”.وأوضح البياتي، ان ” التمديد لمهمة اربع سنوات أخرى جاء بضغط تلك الدول المتنفذة على قرارات مجلس الأمن لاستكمال هدفين: الأول منح الإقليم دور أوسع والهدف الثاني اضعاف دور الحكومة , فضلا عن سعيها بضم القوى السنية تحت عباءة مسعود البارزاني”.ودعا البياتي وهو نائب سابق، الجهات الرسمية والتشريعية إلى “الضغط على حكومة الكاظمي برفض قرار التمديد لكون بلاسخارت خرجت عن مهمتها الأممية “.

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