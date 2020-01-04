حزب الدعوة يدعو الحكومة إلى السعي في تحقيق الوحدة مع إيران بعد مقتل سليماني

حزب الدعوة يدعو الحكومة إلى السعي في تحقيق الوحدة مع إيران بعد مقتل سليماني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا حزب الدعوة الإسلامية، السبت ، الحكومة العراقية إلى  تحقيق الوحدة مع ايران واتخاذ الخطوات العملية بهذا الاتجاه، مطالباً بإعادة النظر بعلاقاتها مع اميركا بعد ان اعترفت رسمياً باغتيال المهندس وسليماني.وقال بيان للدعوة ، إنه “في وقت تعيش المنطقة ظروفاً امنية مضطربة وقلقة، اقدمت القوات الامريكية بأوامر من البيت الابيض بحماقة كبرى وبجريمة غير محسوبة النتائج على اغتيال اللواء الشهيد قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد ابو مهدي المهندس ومجموعة من مجاهدي الحشد الشعبي في بغداد صباح الجمعة ”.وأضاف أن “هذا العمل المشين يكشف بوضوح العنجهية الاستكبارية التي تنتهجها السياسة الامريكية في تنفيذ طموحاتها ومشروعها الرامي الى السيطرة على “.وأوضح البيان ان “حزب الدعوة الاسلامية يدين ويستنكر هذه الجريمة الامريكية البشعة ، ويؤكد ان النهج الامريكي العدواني والاستخفاف بمقدرات شعوب المنطقة ، سيوسع من دائرة المواجهة ويدفع بالوضع الى تداعيات خطيرة ويجعل الواقع الاقليمي يعيش على صفيح ساخن”.وأكد ان “هذه الجريمة الارهابيه تثبت بوضوح عدم احترام اميركا للسيادة العراقية ولا تجد تحرجاً امام سفك دماء العراقيين ومن يقف معهم ، وان القوات الامريكية تتصرف وكأن العراق مازال تحت احتلالها البغيض”.ودعا حزب الدعوة “الحكومة العراقية الى  السعي في تحقيق الوحدة مع ايران واتخاذ الخطوات العملية بهذا الاتجاه  ، وان تعيد النظر بعلاقاتها مع اميركا بعد ان اعترفت رسمياً بارتكابها الجريمة”.

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