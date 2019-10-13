حزب الدعوة يرشح محمد جابر العطا لمنصب محافظ بغداد

حزب الدعوة يرشح محمد جابر العطا لمنصب محافظ بغداد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف حزب الدعوة في مجلس محافظة بغداد، السبت، عن ترشيحه محمد جابر العطا لمنصب المحافظ بدلا من المستقيل فلاح الجزائري، مشيرا الى ان المجلس حدد الاثنين المقبل موعدا لاختيار المرشح.وقال عضو ائتلاف دولة القانون في المجلس سعد المطلبي في تصريح  صحفي، إن “رئاسة مجلس المحافظة حددت الاثنين المقبل موعدا لاختيار المحافظ الجديد بدلا من المستقيل فلاح الجزائري”.وأضاف المطلبي، ان “دولة القانون الائتلاف الأكبر وهو له الحق باختيار المحافظ وقد رشح محمد جابر وينتظر من الكتل السياسية الأخرى إبداء الآراء في حال وجود اي ملاحظة”.وأوضح المطلبي أن “مجلس المحافظة ماشي في عمله رغم صدور قرار م البرلمان بتجميد عمل مجالس المحافظات”، مبينا ان “ايقاف المجالس وتجميد عملها بحاجة الى تشريع نيابي وليس قرار”. 

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