حزب الدعوة يرفض العقوبات الأمريكية على إيران

حزب الدعوة يرفض العقوبات الأمريكية على إيران
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن حزب الدعوة الإسلامية، الأربعاء، عن رفضه للعقوبات الظالمة، التي فرضها الرئيس الامريكي دونالد ترامب ضد ايران، مطالبا جميع الحكومات الحرة في العالم، وخصوصا حكومات الدول الاسلامية، برفض هذه العقوبات الجائرة.وقال الحزب في بيان له اليوم ، إن “حزب الدعوة الاسلامية يعلن عن شجبه ورفضه للعقوبات الظالمة، التي فرضها الرئيس الامريكي ترامب ضد الجمهورية الاسلامية في ايران”، مطالبا جميع الحكومات الحرة في العالم، وخصوصا حكومات الدول الاسلامية، بـ”رفض هذه العقوبات الجائرة التي تتناقض مع أبسط مبادئ حقوق الانسان، والتي تحرم وتجرم تجويع الشعوب واضطهادها”.وأضاف الحزب، “أننا في العراق سبق أن ذاق شعبنا مرارة وقساوة العقوبات، والحصار الاقتصادي الجائر الذي فُرض عليه، ودفع ثمنه غاليا، وكان على رأس الدول التي فرضته بشكل تعسفي، هي الولايات المتحدة الامريكية”.ودعا الحزب في بيانه “جميع الشعوب المحبة للحرية، ان ترفض مثل هذه القرارات الجائرة، وتعمل على مقاومتها، وأن لاتسمح لأية قوة كانت،أن تمارس غطرستها وطغيانها ضد الشعوب”.

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