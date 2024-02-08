حزب الدعوة يستنكر استهداف ” المقاومة الإسلامية في العراق” من قبل أمريكا

حزب الدعوة يستنكر استهداف ” المقاومة الإسلامية في العراق” من قبل أمريكا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  ادان حزب الدعوة الإسلامية، اليوم الخميس (8 شباط 2024)، عملية استهداف قادة من  ميليشي حشد كتائب حزب الله في بغداد، مبيناً أن الكتائب أوقفت عملياتها وقوبلت بالقتل.وذكر المكتب السياسي للحزب في بيان ، أنه “ندين اغتيال الأخ الحاج الشهيد (وسام محمد صابر – أبو باقر الساعدي) في قلب العاصمة بغداد”.وأضاف أن ” رغم اعلان كتائب حزب الله في بيان رسمي عن مبادرة حسن نية، إذ أوقفت جميع عملياتها، لتعطي الفرصة للحكومة لكي تقوم بدورها في التهدئة ومنع التصعيد، وفسح المجال للجهد الدبلوماسي والسياسي لإخراج القوات الأجنبية من العراق وبأقل الخسائر،ولكن تمت مقابلة تلك المبادرة بالقتل”.  وتابع البيان أن “السكوت على هذه الجريمة  وتمريرها بلا موقف وطني وسياسي وحكومي حازم سيجعلها تتكرر”، مشيراً الى أن “تحويل العراق الى ساحة تصفيات وصراع مستدام، سيكون على حساب أمنه واستقراره وسيادته التي باتت منتهكة يوميا”. 

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