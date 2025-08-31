حزب الدعوة يستنكر مقتل رئيس الحكومة الحوثية وثمانية من وزرائه بقصف إسرائيلي

حزب الدعوة يستنكر مقتل رئيس الحكومة الحوثية وثمانية من وزرائه بقصف إسرائيلي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استنكر حزب الدعوة الإسلامية الحاكم في العراق، اليوم الاحد (31 آب 2025)، اغتيال رئيس حكومة التغيير والبناء في اليمن.وذكر الحزب في بيان ، أن “حزب الدعوة الإسلامية يعرب عن استنكاره الشديد لجريمة اغتيال رئيس حكومة التغيير والبناء في اليمن الصامد، وعدد من الوزراء ورجال الخدمة العامة من المدنيين من قبل إسرائيل”، مشيرا الى أنه “يعدها انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، واستهتارا بالأمن والسلم الإقليمي”.وأضاف البيان، أن “الكيان الغاصب قد أعلن الحرب على دول المنطقة وشعوبها، فهو يواصل يوميا في سوريا وريفها، وفي جنوب لبنان، عملياته العسكرية العدوانية، كما تستمر قواته في توسيع رقعة الحرب على غزة وأهلها، ومنع وصول المواد الغذائية إليها، وتجويع شعبها وتشريده”، مبينا أنه “يحمل شعوب العالم مسؤولية أخلاقية وإنسانية إزاء هذه الإبادة البشرية والمجاعة الجماعية”.وتابع الحزب في بيانه، أن “دول المنطقة وشعوبها مدعوة إلى موقف مسؤول، ووضع حد للغطرسة الإسرائيلية التي تفتك بالدول واحدة تلو الأخرى، وتنفذ مخططا لم يعد خافيا في إخضاع المنطقة، وإسقاطها، والهيمنة عليها عبر القوة الغاشمة والقتل والدمار”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *