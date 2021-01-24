حزب الدعوة يطالب بتنفيذ الإعدام بحق 8000 شخصاً وفق المادة 4 إرهاب!!

حزب الدعوة يطالب بتنفيذ الإعدام بحق 8000 شخصاً وفق المادة 4 إرهاب!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في حزب الدعوة ورئيس كتلة ائتلاف دولة القانون،عدنان الأسدي، الأحد، عن وجود “تواطؤ” لتعطيل اصدار المراسيم الخاصة باحكام الإعدام الخاصة بالارهابيين، مشيرا إلى ان البعض ينتظر عفوا في العام المقبل لاطلاق سراح المدانين.وقال الاسدي في حوار متلفز، إن “هناك تواطؤ لتعطيل اصدار المراسيم الخاصة باحكام اعدام الإرهابيين”، مبينا أنه “ليس من حق رئيس الجمهورية النظر بالاحكام القطعية”.وأضاف الاسدي، “اتحدى رئيس الجمهورية الاعلان عن عدد مراسيم احكام الإعدام”، لافتا إلى أن “البعض ينتظر عفوا في العام المقبل لاطلاق سراح المدانين”.واتهم الاسدي رئاسة الجمهورية بـ”تعطيل احكام اعدام منذ سنوات وتسويف طلباتنا بخصوص احكام الإعدام”، معتبرا أن “تأخر اصدار مراسيم احكام الاعدام لسنوات يمثل كارثة”.وطالب الأسدي بإعدام 8000 شخصا من الصادرة بحقهم أحكام الإعدام  من قبل القضاء العراقي بجريمة المادة 4 إرهاب لغلق هذا الملف بشكل نهائي.

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