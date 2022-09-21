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الإطار:استبدال السوادني ممكن لترضية الصدر
حزب الدعوة يطالب بجلسة برلمانية ” هادئة” لتمرير السوداني لرئاسة الحكومة
المالية النيابية تبحث مع وزارة التعليم توفير التخصيصات المالية لأصحاب العقود من المحاضرين
النزاهة النيابية تؤكد على أهمية إقرار قانون استرداد الأموال المنهوبة
نائب:حسم مناصب رئيسي الجمهورية والوزراء والنائب الأول للبرلمان في الجلسة المقبلة
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النزاهة النيابية تؤكد على أهمية إقرار قانون استرداد الأموال المنهوبة
نائب:الإقليم لايحترم الحكومة الاتحادية ويتصرف كأنه دولة مستقلة
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحث الوزارات على تطوير أعمالها النوعية
مسؤول حكومي:انخفاض سعر الدولار بسبب ضعف النشاط التجاري
المالية النيابية:إعادة سعر صرف الدولار من اختصاص وزارة المالية والبنك المركزي
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الاتحاد العراقي للفروسية يعلن عن موعد انتخابات الهيئة التنفيذية الجديدة
95% نسبة الانجاز في ملعب الميناء الاولمبي
منتخب الناشئين لكرة القدم يواصل تدريباته استعدادا لتصفيات آسيا
المنتخب الوطني العراقي يكثف تدريباته استعداداً لبطولة الأردن الدولية
المانيا تطالب بإقصاء بيلاروس من تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا
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