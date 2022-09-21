حزب الدعوة يطالب بجلسة برلمانية ” هادئة” لتمرير السوداني لرئاسة الحكومة

حزب الدعوة يطالب بجلسة برلمانية ” هادئة” لتمرير السوداني لرئاسة الحكومة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد جعفر, الأربعاء, الاجتماع النيابي للاستماع لعرض مرشح الاطار محمد شياع السوداني لبرنامجه الحكومي ليس وقته لانه سيجعل الطرف الاخر اكثر انفعالية, مشيرا الى ان جلسة البرلمان المقبلة مهمة بالنسبة لنا ولابد ان نعقد بشكل هادئ. وقال جعفر في تصريح صحفي، إن “الاجتماع الذي عقده مرشح الاطار التنسيقي محمد شياع السوداني بحضور عدد من أعضاء البرلمان لعرض برنامجه الحكومي ليس وقته لأنه سيجعل الطرف الاخر اكثر انفعالية” . وأضاف ان “ما يهمنا كاطار تنسيقي ان يتم  انعقاد جلسة مجلس النواب خلال الأيام المقبلة”، مشددا على ضرورة أن “تعقد الجلسة بشكل هادئ  دون ارسال رسائل مسبقة قد يتحسس منها الطرف الاخر”.ومن المؤمل ان يعقد مجلس النواب العراقي أولى جلساته بعد تعطيل استمر لنحو شهرين اقتحام مبنى البرلمان ومن ثم الاعتصام في محيطه من قبل اتباع التيار الصدري. 

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