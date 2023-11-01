حزب الدعوة ينفي وجود حراك برلماني لإقالة محافظ البنك المركزي

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- شبكة اخبار العراق
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ائتلاف المالكي:ندعم وبقوة استهداف القوات الأمريكية في العراق وسوريا
إقالة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب وقائد عمليات بغداد بأمر من السوداني
قوباد يدعو ائتلاف إدارة الدولة الى التعامل الحذر عن ما يجري في المنطقة
الإطار:سحب يد المسؤولين التنفيذيين المرشحين للانتخابات المحلية لمنع استغلال المال العام
اليوم..سعر صرف الدولار= 163000 ديناراً
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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نائب:رئيس الحكومة ووزير الخارجية لايحترمان سيادة العراق ولا قرارات المحكمة الاتحادية
السوداني لوزير إيراني ..”إحنة بخدمتكم”
الشباب النيابية:زيادة البطالة في العراق بسبب الاعتماد على العمالة الأجنبية
المحكمة الجنائية:جرائم الحرب والإبادة الجماعية والإنسانية لاتشمل ما حصل بالعراق بعد 2003!!
الأعرجي يسأل وزير الخارجية..ما هي أسباب عدم التصويت على وقف إطلاق النار في غزة؟
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