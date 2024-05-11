حزب السيادة:الحلبوسي رشح (طلال الزوبعي) لرئاسة البرلمان

حزب السيادة:الحلبوسي رشح (طلال الزوبعي) لرئاسة البرلمان
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو تحالف السيادة عبد الستار الحمد الدليمي، اليوم السبت، ان رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، رشح طلال الزوبعي لخلافته في رئاسة مجلس النواب.وقال الدليمي في حديث صحفي، ان “ترشيح الزوبعي من قبل الحلبوسي، جاء بعد لقاءه بالزوبعي لساعات طويلة، مشيرا الى ان “الحلبوسي يحاول اقناع باقي الكتل بترشيح الزوبعي”.وأوضح الدليمي، ان “الحلبوسي يرى بان الزوبعي شخصية غير جدلية يمكن ان تمر من خلال باقي الكتل”.

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