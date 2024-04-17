حزب السيادة يحمل القيادات الأمنية مسؤولية حماية نوابه وأعضائه في مجلس ديالى

حزب السيادة يحمل القيادات الأمنية مسؤولية حماية نوابه وأعضائه في مجلس ديالى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملت كتلة السيادة، اليوم، القيادات الأمنية في بغداد وديالى، مسؤولية أمن نوابها عن المحافظة وأعضائها في مجلس ديالى، على خلفية تعرض عدد من نوابها إلى التهديد.

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