حزب الشعب الفلسطيني:موقف العراق لنصرة غزة لن يغادره التاريخ

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الصين:الانتهاكات الإسرائيلية على غزة تجاوز حدود الدفاع عن النفس
الأمم المتحدة:دمار أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي
لافروف:روسيا تدعو المجتمع الدولي إلى الإعلان عن دولة فلسطين
الأمم المتحدة:نزوح أكثر من 260000 فلسطيني داخل قطاع غزة
مصادر أمنية مصرية:هناك مخططاً واضحاً لخدمة أهداف الاحتلال الإسرائيلي القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية
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المنتخب الأولمبي:فوزنا على الدومينكان جاء نتيجة التدريب في المغرب
كاساس راض عن مستوى المنتخب العراقي رغم خسارته بضربات الترجيح
الجالية العراقية في الأردن متعطشة لمؤازرة أسود الرافدين
منتخب الشباب العراقي لكرة القدم يغادر إلى الإمارات لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخبِ المستضيف
اليوم..المنتخب العراقي لكرة الصالات يواجه نظيره الأوزبكستاني
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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الإطار:الإمام الغائب طلب تفعيل المسار الدبلوماسي في إنهاء الانتهاكات الإسرائيلية على غزة!
باحثة:إيران هي من تتحكم بالجانب المالي في العراق خاصة في تداول الدولار
رئيسي والسوداني يؤكدان على الأكتفاء بإطلاق” أدعية لدعم طوفان الأقصى”
حركة امتداد تطالب الحكومة بطرد سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا لدعم بلدانهم العدوان الصهيوني على غزة
مقر وزارة الدفاع يتحول إلى مكان لتسلم التبرعات إلى الشعب الفلسطيني
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- اذاعة INN