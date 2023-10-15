حزب الشعب الفلسطيني:موقف العراق لنصرة غزة لن يغادره التاريخ

حزب الشعب الفلسطيني:موقف العراق لنصرة غزة لن يغادره التاريخ
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني عفاف غطاشة، اليوم الأحد (15 تشرين الأول 2023)، إن موقف الشعب العراقي كان مناصرًا للقضية الفلسيطينية، فيما أكدت أهمية استمرار الدعم والمساندة من العراق إلى الفلسطينيين.وذكرت غطاشة في حديث صحفي، إن “موقف الشعب العراقي وحكومته وتضامنهم مع غزة والقضية الفسطينية يعد موقفًا مهمًا والعراق من الدول الأولى التي أعلنت تضامنها وهذا موقف يسجل في التاريخ”.وأضافت أن “خروج العراقيين للشوارع يرفع معنويات الناس في غزة ويعمل حاضنة شعبية للمقاومة، ومن الأهمية استمرار هذا الدعم والمساندة والتضامن، وهناك تقدير عظيم للشعب العراقي”.وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه يوم الخميس (12 تشرين الاول 2023)، بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر بالتنسيق مع السلطات المصرية لإيصالها.

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