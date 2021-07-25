حزب العدل الكردستاني:إيرادات منافذ الإقليم تذهب إلى جيوب عائلتي بارزاني وطالباني

حزب العدل الكردستاني:إيرادات منافذ الإقليم تذهب إلى جيوب عائلتي بارزاني وطالباني
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في حزب العدل الكردستاني سوران عمر، الأحد، عن مصير عائدات المنافذ الحدودية  في إقليم كردستان.وقال عمر في حديث صحفي، إن “العائدات المالية لمتافذ إقليم كردستان تذهب لصالح الحزبين الحاكمين في أربيل والسليمانية ولا تدخل إيرادات وزارة المالية في حكومة الإقليم”.وأضاف أنه “يوجد أكثر من ٢١ منفذا في الإقليم مقسمة على أحزاب السلطة وعوائلها وكل جهة تستحوذ على منفذ، فيما ترفض تسليم الأموال إلى بغداد، أو حتى وضعها بحسابات الحكومة”.وكانت جهات سياسية ونيابية قد اتهمت منافذ إقليم كردستان العراق بأنها بوابة كبيرة للفساد الإداري والمالي.

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