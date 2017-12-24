حزب العمال التركي الإرهابي يشكل (إقليما) على الأراضي العراقية!!

آخر تحديث:
أربيل/شبكة أخبار العراق- اعلن حزب العمال الكردستاني، الاحد، عن تشكيل اقليم ذاتي يضم 5 مناطق في قنديل باقليم كردستان.وذكر الحزب في بيان له اليوم، انه “وبحضور اكثر من 300 شخصية سياسية تم الاعلان عن اقليم قنديل ويضم مناطق”بالييان، ناودشت، سوردى، قلاتوكا، ماردوو”، داعيا الى ضرورة اعمار اقليم قنديل والشروع بانتخاب مجلسه”.فيما أكد احد المشاركين في المؤتمر، ان “ادارة الاقليم عليها ان تنأى بنفسها عن اي مشاكل مع حكومة اقليم كردستان وتحترم قوانين الاقليم”، لافتا الى ان “اهالي سفوح قنديل سينتخبون بأنفسهم ممثليهم في ادارة الاقليم الجديد”. يذكر ان حزب العمال الكردستاني مصنف كمنظمة ارهابية .