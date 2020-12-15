حزب العمال الكردستاني:حزب بارزاني “باع” القضية الكردية من أجل مصالحه مع تركيا

حزب العمال الكردستاني:حزب بارزاني “باع” القضية الكردية من أجل مصالحه مع تركيا
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم عضو لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني كاوه شيخ موس، الثلاثاء، الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني بمحاولة خلق حرب داخلية بين الكرد، مشيرا الى أن الحزب باع القضية الكردية من أجل مصالحه مع تركيا.وقال شيخ موس في تصريح  صحفي، إن “ما تقوم به البيشمركة التابعة لحزب بارزاني هي محاولة لاستفزاز عناصر حزب العمال، الذين يرفضون الاقتتال الداخلي بين الكرد”.وأضاف أنه “كلما حاولنا التقارب مع الحزب الديقراطي لتجنب إراقة الدم بين الأخوة، فأن الديمقراطي يتلقى التعليمات من تركيا، لاستهدافنا مرة أخرى”، مشيرا إلى أن “الحزب الديمقراطي باع القضية الكردية، من أجل استمرار مصالحه الاقتصادية والسياسية مع تركيا، لذلك لاتهمه القضايا القومية إطلاقا”.وحدثت ليلة الأحد الماضي اشتباكات جديدة بين البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وعناصر حزب العمال في قضاء العمادية بمحافظة دهوك، أسفرت عن مقتل ضابط في البيشمركة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *