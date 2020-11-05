حزب العمال الكردستاني:مسعود البارزاني أداة تركية ضد الكرد

حزب العمال الكردستاني:مسعود البارزاني أداة تركية ضد الكرد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب العمال الكردستاني كوران بايك، الخميس، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني يسعى لخلق صراع دموي بين الكرد خدمة للمصالح التركية.وقال بايك في تصريح صحفي، إن “ماقامت به قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني من محاولة لهدم مقراتنا وواستهدافنا، هي محاولة تحريضية لإحداث فتنة داخلية”.وأضاف أنه “في أكثر من مرة تجنبنا الصراع بين الكرد، ولكن الديمقراطي الكردستاني وتحديدا الفريق الحكومي بقيادة مسرور بارزاني يحاول جر للكرد للحرب الداخلية خدمة لمصالح أنقرة ، وتنفيذا لمشاريعها في المنطقة”.وأشار بايك إلى أن “ماحدث يوم أمس في دهوك هو انفجار لغم أرضي قديم على أحدى دوريات البيشمركة، ولم يكن استهدافا مباشرا من قبلنا، ولكن الديمقراطي حاول تأجيج الوضع لخلق حرب بالنيابة عن تركيا”.

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