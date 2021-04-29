حزب العمال الكردستاني :حزب بارزاني خائن للعراق وللشعب الكردي

حزب العمال الكردستاني :حزب بارزاني خائن للعراق وللشعب الكردي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب العمال الكردستاني جمال بايك، الخميس، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني حاول تسهيل مهمة وصول الجيش التركي إلى قضاء سنجار.وقال بايك في حديث صحفي، إن “البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني انسحبت من القرى والمناطق الواقعة على جبل متين، لتسهيل مهمة تقدم الجيش التركي ضد الأكراد والعراق”.وأضاف أن “الجيش التركي واجه مقاومة وردة فعل قوية من مقاتلي حزب العمال الكردستاني أجبرته على التراجع لمناطقه القديمة، بالرغم من استخدامه الأسلحة المتطورة والقصف الكثيف، ولكنهم يحاولون إيجاد طرق بديلة للوصول إلى سنجار بالتعاون مع الحزب الديمقراطي”.

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