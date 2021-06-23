حزب الـpkk:القوات التركية تحتل 100كم مربع من شمال العراق

حزب الـpkk:القوات التركية تحتل 100كم مربع من شمال العراق
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- نشرت وسائل إعلام تابعة لحزب العمال الكوردستاني ،اليوم الأربعاء، إحصائية كبيرة لعدد قتلاه وقتلى الجيش التركي في المعارك التي دارات على أرض إقليم كردستان خلال قرابة 60 يوما.وقالت تلك الوسائل إن 238 جنديا تركيا قتلوا وبالمقابل قُتل 39 مقاتل من عناصر الحزب خلال الشهرين الماضيين.ووفقا للإحصائية فإن القوات التركية شنت 230 هجوما برياً وجوياً على إقليم كردستان.”القوات التركية تحتل حاليا 100 كم من شمال العراق مع استخدامها الأسلحة الكيمياوية لأكثر من 12 مرة خلال الشهرين الفائتين”، وفقا لتلك الوسائل.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *