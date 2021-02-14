حزب الـpkk:الهجوم التركي على مقراتنا في دهوك جاء بخيانة من حزب بارزاني

حزب الـpkk:الهجوم التركي على مقراتنا في دهوك جاء بخيانة من حزب بارزاني
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 بغداد/شبكة أخباررالعراق- أكد القيادي في حزب العمال الكردستاني جمال بايك، الأحد، أن الهجوم التركي الأخير على جبل كاره في محافظة دهوك، جاء بعد مساعدة وخيانة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني حسب وصفه.وقال بايك في تصريح  صحفي، إن “الجيش التركي تقدم من مناطق آكري والحرير في محافظة أربيل وتم تسهيل مهمته من قبل البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني لإيصالهم إلى جبل كاره”.وأضاف أنه “بسبب الضربات الموجعة التي تلقها الجيش التركي اضطرته لإعلان إيقاف العملية، بعد الخسائر الكبيرة التي تلقوها هناك”.وأشار بايك إلى أن “العملية الأخيرة جاءت من أجل إضعاف القوة الموجودة في جبل كاره في محاولة لتقدم الأتراك نحو قضاء سنجار واحتلاله”.

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