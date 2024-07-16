حزب الـpkk:تركيا تتخذنا حجة لاحتلال العراق

حزب الـpkk:تركيا تتخذنا حجة لاحتلال العراق
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني كاوة شيخ موس، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، أن تركيا هي التي اعتدت على أراضي إقليم كردستان.وأوضح شيخ موس في حديث  صحفي، إن “حزب العمال الكردستاني لم يقم بأي خطوة تصعيدية باتجاه تركيا من الأراضي العراقية، وتركيا هي من باشرت بالاعتداء والتوغل والتجاوز على سيادة البلد”.وأضاف أن “عمليات حزب العمال الكردستاني هي بعمق الأراضي التركية، ونحن لا نتخذ من أراضي الإقليم مقرات عسكرية لمهاجمة تركيا، ونحترم سيادة العراق”.وأشار شيخ موس إلى أن “تركيا لا تحترم سيادة البلدان، والحديث عن وجودنا هو مجرد حجة لغرض توسيع حدودها ورسمها من جديد، وهي تريد الوصول لمناطق أبعد من الإقليم”.وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت (13 تموز 2024)، قرب انتهاء العمليات العسكرية شمال العراق، مبيناً أنه سيتم استكمال النقاط العالقة في الحزام الأمني على طول الحدود الجنوبية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *