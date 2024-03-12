حزب الـpkk:تركيا تخطط لهجوم كبير في شمال العراق لأسباب توسعية

حزب الـpkk:تركيا تخطط لهجوم كبير في شمال العراق لأسباب توسعية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب العمال الكردستاني كاوة شيخ موس، اليوم الثلاثاء (12 اذار 2024)، أن تركيا ومنذ أشهر تقوم بتحركات مشبوهة على الشريط الحدودي بين العراق وتركيا.وقال موس في حديث صحفي، إن “تركيا استغلت الظروف السياسية في العراق وقامت ببناء قواعد عسكرية جديدة وانتشر رباياها وتوسعت في مناطق جديدة من جبل كورك ومناطق سوران وزاخو و شيلادزي وصولا إلى حدود منطقة المحمودية الواقعة بين دهوك ونينوى”.وأضاف أن “تركيا تريد شن عملية عسكرية جديدة على أراضي الإقليم  لأسباب توسعية ولأهداف معروفة، والحجة هو وجود مسلحينا في تلك المناطق، رغم أنها تعرف بأنه لا وجود لنا في المناطق المذكورة، سوى في الشريط الحدودي بين الإقليم وتركيا”.وكان وزير الدفاع التركي ياسر غولير، أعلن الاثنين (11 آذار 2024)، ان بلاده “قررت” انهاء تواجد حزب العمال الكردستاني في العراق بشكل “تام وكامل” قبل حلول الصيف المقبل، مشيرا الى نية تركيا “اطلاق عملية عسكرية عملاقة” في العراق خلال الفترة القريبة.

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