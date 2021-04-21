حزب الـpkk:حزب بارزاني خراب العراق وضد الشعب الكردي

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صالح يؤكد على أهمية تخفيف التوترات في المنطقة
الفياض وقريشي يؤكدان على تعزيز التعاون بين الحشد والحرس الثوري
مفوضية الانتخابات:من حق المواطن استخدام “البطاقة العمية” في الانتخابات القادمة!!
حزب طالباني:الإقليم ملتزم بقانون الموازنة ولانتوقع الطعن فيه
حكومة بارزاني تطالب بإرسال حصتها من قانون الموازنة
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شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
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صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
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