حزب الـpkk:حزب بارزاني خراب العراق وضد الشعب الكردي

حزب الـpkk:حزب بارزاني خراب العراق وضد الشعب الكردي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أتهم القيادي في حزب العمال الكردستاني جمال بايك، الأربعاء، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتعاون مع تركيا يحاول جر الكرد للصدام والاقتتال الداخلي.وقال بايك في حديث صحفي،إن “حزبه لا علاقة له باستهداف البيشمركة وتحديدا الحادث الأخير الذي وقع في ناحية سيدكان شمالي أربيل”.وأضاف أن “الديمقراطي الكردستاني بالتعاون مع المخابرات التركية يريد جر الكرد للاقتال الداخلي بل هو اس خراب العراق ويعمل ضد الشعب الكردي، وبالرغم من ذلك نحن لن ننجر وراء الصدام إطلاقا، وعملياتنا العسكرية تستهدف القوات التركية فقط وفي داخل أراضيهم”.واتهم وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد حزب العمال بمسؤوليته عن الاستهداف الأخير لقوات البيشمركة في ناحية سيدكان والذي وقع يوم 18/4/2021.

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