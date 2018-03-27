حزب الـPKK:حزب بارزاني وراء التهديد التركي ضدنا

حزب الـPKK:حزب بارزاني وراء التهديد التركي ضدنا
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الموصل/ شبكة أخبار العراق- لوح حزب العمال الكردستاني “pkk“، الثلاثاء، بوجود علاقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني باحداث سنجار وتهديدات تركيا باجتياحها، معتبرا أن أي هجوم تركي على المدينة هو “هجوم على سيادة العراق”.وقال القيادي بالحزب كاوة شيخ موس في تصريح صحفي له اليوم، إن “ما يتحدث به إعلام الحزب الديمقراطي الكردستاني يشير لوجود علاقة جيدة بين الحزب وتركيا، لكننا لا نعلم مدى انعكاس ذلك على احداث سنجار ووجود اتفاقات سرية بين الطرفين (تركيا وحزب البارزاني)”.وأضاف شيخ موس، أن “أي هجوم عسكري تركي على سنجار هو هجوم على سيادة العراق”، مؤكدا أن “حزب العمال الكردستاني لا يتواجد في المدينة وأعلن بشكل رسمي وصريح انسحابه من المدينة”.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أكد في تصريح سابق من اليوم الثلاثاء أن العمليات العسكرية التركية في مدينة سنجار تتحمل مسؤوليتها حكومة إقليم كردستان، محذرا من أن هناك نوايا لزج الجيش العراقي في حرب جديدة شمال العراق.

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