حزب الـpkk:لن نترك جبال كردستان العراق

أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حزب العمال الكردستاني، مراد قريلان، اليوم الثلاثاء، أن مقاتليه لن يخلوا جبال قنديل الواقعة داخل اقليم كردستان عند الحدود مع تركيا، مشيراً إلى أن أي حملة برية تركية لن تكون سهلة.ونقلت محطة “كردستان 24” الكردية، عن قريلان قوله “دائما ما تهدد تركيا بتنفيذ حملة في قنديل.. تركيا تدرك تماما ان أي عملية من هذا النوع في قنديل وسنجار لن تكون سهلة”.وأضاف القيادي في الـ PKK أن “تهديدات (الرئيس التركي) أردوغان بشن حملة برية واسعة في قنديل دعاية انتخابية”.وتابع، أن “تهديدات اردوغان كذبة كبيرة. اذا كان بمقدوره شن هجوم فليتفضل. اذا كان يملك شرفا فليهاجم قنديل وسوف يرى الرد”.ورداً على سؤال عما إذا كان مقاتلو حزبه مستعدين لإخلاء معاقلهم من الجبال، قال قريلان: “لن يتم اخلاء قنديل ولن ننسحب.. هجوم تركيا على قنديل لن يكون سهلا”.ويمتلك حزب العمال في قنديل قواعد عسكرية يتخذ منها منطلقا لشن هجمات على القوات التركية وبخاصة في المناطق الكردية جنوب شرقي تركيا.وكان اردوغان قال مؤخرا، إن القوات التركية بدأت بمهاجمة قنديل وإنه ينتظر “اخبارا سارة” بعد استهداف ما وصفها “مواقع مهمة” للحزب.وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني “منظمة ارهابية”.ومن المقرر اجراء الانتخابات التركية في 24 من الشهر الجاري في ظل فرض حالة الطوارئ واستمرار الاعتقالات وملاحقة من تتهمهم الحكومة بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.وفي الآونة الاخيرة كثفت تركيا من قصفها الجوي على منطقة قنديل التي تضم قواعد عسكرية لحزب العمال الذي يخوض صراعا مسلحا مع انقرة منذ نحو ثلاثة عقود.ويأتي التصعيد التركي مع بدء العد التنازلي لإجراء انتخابات رئاسية يتنافس فيها بصورة رئيسية الرئيس رجب طيب اردوغان والسياسي الكردي المسجون صلاح الدين دميرتاش.وتقول انقرة، إن “الحملة ضد حزب العمال في جبال قنديل قد بدأت بالفعل. وتقتصر العمليات في الوقت الراهن على الغارات الجوية”.