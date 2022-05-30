حزب الـpkk: حزب بارزاني خائن يعمل مع الجيش التركي ضد الأكراد

حزب الـpkk: حزب بارزاني خائن يعمل مع الجيش التركي ضد الأكراد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني كاوة شيخ موس، الاثنين، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يقدم التسهيلات لتركيا.وقال شيخ موس في حديث صحفي، إن “الحزب الديمقراطي يقدم التسهيلات للقوات التركية لكي يمكنها من توسيع نفوذها والسيطرة على مناطق واسعة في إقليم كردستان”.وأضاف أن “حزب العمال لديه قضية إنسانية ومصيرية وهي حرية الشعب الكردي وحقه بالخلاص من الظلم الجائر في تركيا، ولانستهدف مصالح أو منشآت حيوية عراقية إطلاقا، وهي أكاذيب من الحزب الديمقراطي في سبيل جرنا للاقتتال”.

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