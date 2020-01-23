حزب الـpkk يخلي بعض مقراته من سنجار

حزب الـpkk يخلي بعض مقراته من سنجار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي الايزيدي في قوات البيشمركة بقضاء سنجار، قاسم دربو، الخميس (23 كانون الثاني 2020)، أن حزب العمال الكردستاني الـ PKK قد أخلى عدداً من مقراته في القضاء.وقال دربو في تصريح صحفي، إن “حزب العمال الكردستاني قد أخلى عدداً من مقراته في سنجار، تحسباً لتعرضها لغارات تركية، كما ترك عدد من مسلحيه كرديين وسوريين والأتراك، القضاء”.وأضاف، أنه “بعد الغارات الجوية التركية الاخيرة بدأ مسلحو حزب العمال بإخفاء وتمويه مقراتهم في سنجار”.وأوضح، أن “الحزب عوض مقاتليه من الكرد السوريين والأتراك الذين تركوا القضاء بآخرين من المنتمين لصفوفه، من أهالي المنطقة”.وكانت طائرات تركية قد قصفت، الأربعاء (15 كانون الثاني 2020)، مجمع دوكري شمال قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى.وقال مصدر ، إن “القصف التركي الذي استهدف قضاء سنجار، تسبب بإصابة 8 عناصر من حزب العمال الكردستاني، ومقتل 15 اخرين”.وبين، أن “القتلى والجرحى جميعهم ينتمون إلى وحدات حماية سنجار تشكيل تابع لـ pkk”.

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