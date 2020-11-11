حزب الـpkk يعلن إنهاء حربه ضد حزب بارزاني

حزب الـpkk يعلن إنهاء حربه ضد حزب بارزاني
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني كاوه شيخ موس، الاربعاء، لجوء حزبه إلى إنهاء حالة الحرب العسكرية والإعلامية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.وقال شيخ موس في تصريح صحفي: إنه”تم طي صفحة الاقتتال الداخلي التي لن تربح بها أي جهة، سوى تركيا التي تحرض على الاقتتال”.وأضاف أن”وساطة غير مباشرة نجحت بتطبيق هدنة طويلة، ونحن لن نلجـأ للصدام العسكري أبدا وضد التصعيد الإعلامي أيضا، وعملياتنا ستستمر في العمق التركي للمطالبة بحقوق الشعب الكردي المسلوبة”.وأشار إلى أن”عناصر حزب العمال الكردستاني سيبقون في مواقعهم ولن يلجئوا لرفع السلاح ضد أي جهة، إلا إذا تم استهدافهم من الحزب الديمقراطي أو غيره فسيدافعون عن أنفسهم”.وبين أنه”وصلتنا الآلاف من الرسائل من الشعب الكردي من مختلف الدول تطالبنا بعدم اللجوء للخيار العسكري والقتال والصدام الداخلي ونزيف الدم بين الكرد، لذلك احترمنا هذه المطالبات، وندعو الحزب الديمقراطي لتطبيق ذات المبادئ”.

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