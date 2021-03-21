حزب الـpkk يعلن عن “تنسيقه” مع الحشد لصد أي عدوان على سنجار

حزب الـpkk يعلن عن “تنسيقه” مع الحشد لصد أي عدوان على سنجار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد حزب العمال الكردستاني، الأحد، أنه سينسق مع قوات الحشد الشعبي لصد أي عدوان خارجي على مدينة سنجار بمحافظة نينوى.وقال مسؤول علاقات الحزب في العراق كاوة شيخ موس في حوار صحفي، إن “التنسيق بدأ منذ الفترة الأولى لمعارك سنجار ضد تنظيم داعش، ولدينا الآن علاقة صداقة وتعاون مع الفصائل العراقية وقياداتها وهناك تواصل مستمر فيما يتعلق بالأوضاع بمدينة سنجار”.وأضاف موس، أنه “إذا تطلب أن يكون هناك تنسيق عسكري بين حزب العمال الكردستاني وفصائل الحشد لصد أي عدوان خارجي من جديد، فسيكون هذا التنسيق موجودا فنحن هدفنا واحد”، في إشارة الى التهديدات التركية الأخيرة. يذكر ان رواتب حزب العمال الكردستاني واسلحته وتجيهزاته العسكرية من قبل الحشد الشعبي بأمر إيراني.

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