حزب الـpkk ينفي وجود عناصره في سنجار ومخمور

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الصحة النيابية:العراق بلا سيارات أسعاف بعد إيقاف الموازنة التشغيلية لوزارة الصحة من قبل المالية
رغم الدلال العراقي لتركيا إلا انها مازالت لم تزوده بحصته العادلة من المياه
نائب:زعماء الإطار أتفقوا على إخراج القوات الأمريكية في نهاية العام الحالي
حزب طالباني يرفض مقترح تقاسم منصب محافظ كركوك بين العرب والتركمان
إيران:على حكومتنا الإطارية في العراق طرد القوات الأمريكية من البلد
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الرئيس البرازيلي:ما يحدث في قطاع غزة ليس حربًا بل إبادة بحق المدنيين الفلسطينيين
أمريكا ترسل شحنة جديدة من أسلحتها إلى إسرائيل رغم التحذيرات الدولية من اجتياح رفح
الأمم المتحدة:السلام محكوم بالإعدام في حال تهجير الفلسطينيين إلى سيناء
روسيا ترفض التحذير الأمريكي بشأن القدرات النووية الروسية في الفضاء
الأمم المتحدة:اجتياح إسرائيل لرفح “مذبحة بشرية”
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الصحة النيابية:العراق بلا سيارات أسعاف بعد إيقاف الموازنة التشغيلية لوزارة الصحة من قبل المالية
رغم الدلال العراقي لتركيا إلا انها مازالت لم تزوده بحصته العادلة من المياه
وزارة التجارة:العراق لم يدرج ضمن الإحصائية العالمية للدول التي تعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية
نائب كردي سابق:الإقليم يتمتع بأفضل العلاقات مع دول العالم
اليوم ..سعر صرف الدولار= 153250 ديناراً
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وزير الصناعة يشجع على الإستيراد بدلا من ” صنع في العراق”
نائب يطالب القضاء بالتحقيق مع رئيس الجمهورية عن كيفية استغلال منصبه لمصالح شخصية
الأعرجي لمحسني:الأمن الإيراني في حدقات عيون حكومتنا الإطارية
الطباطبائي:العراق لم يعد بحاجة إلى القوات الأمريكية بوجود الحرس الثوري والحشد
مكتب السوداني يحاول “لملمة فضيحة مترو بغداد وقطار النجف “بشرح يؤكد على فساد الحكومة
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- اذاعة INN