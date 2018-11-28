حزب الـpkk ينفي وجود مقرات سياسية له في أربيل والسليمانية

حزب الـpkk ينفي وجود مقرات سياسية له في أربيل والسليمانية
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- نفى حزب العمال الكردستاني, الأربعاء, وجود أي مقرات سياسية أو أمنية في محافظتي السليمانية واربيل باقليم كردستان العراق, مبينا ان جميع المقرات التي اغلقت خلال الساعات الماضية تعود لحزب الحياة العراقي.وقال عضو مكتب العلاقات بالحزب كاوة شيخموس في تصريح صحفي له اليوم، إن “الحزب لا يتملك اية مقرات او ممثليات له في السليمانية او اربيل من اجل الإعلان عن إغلاقها من قبل الاتحاد الوطني او اي حزب أخر”.وأضاف شيخموس، ان “المقرات المغلقة في السليمانية تعود لحزب الحياة الكردي العراقي المتأثر بأفكار زعيم حزب العمال عبد اوجلان”، مشيرا إلى أن “حزب العمال لديه ممثلية سياسية دائمة في جبال قنديل وهو لا يتواجد عسكريا لا في اربيل ولا الموصل اوا السليمانية كما تدعي تركيا ذلك”.وأكد شيخموس، أن “القوات العراقية وأبناء مدينة سنجار هم من يسيطرون على القضاء”، لافتا إلى أن “الحزب يتواصل مع حكومة بغداد وباقي حكومات دول الجوار باستثناء تركيا بشكل طبيعي وبحسب طبيعة الظروف السياسية في المنطقة”.وأعلنت قوات الأمن الكردية ، أمس، عن مباشرتها بإغلاق مقرات الأحزاب والمنظمات المدنية، المرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وذلك تنفيذاً لقرار مباشر من نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني.

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