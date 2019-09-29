حزب الفضيلة:إسقاط حكومة عبد المهدي أصبحت ضرورة

حزب الفضيلة:إسقاط حكومة عبد المهدي أصبحت ضرورة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- صرح القيادي في حزب الفضيلة مهند العتابي يوم الأحد بوجود حراك سياسي وبرلماني “حثيث” من أجل اسقاط الحكومة العراقية الحالية برئاسة عادل عبد المهدي.وقال العتابي، في حديث صحفي، ان “هناك حراكا سياسيا وبرلمانيا حثيثا نحو اسقاط حكومة عادل عبد المهدي”، مردفا بالقول إن “جزءا من هذا الحراك معلن وغير معلن”.وبين ان “هذا الحراك جاء مع وجود غضب شعبي جراء القرارات غير المدروسة وغير حكيمة من قبل حكومة عبد المهدي باستهداف الفقراء واخرها استهداف قائد من قادة النصر الفريق الركن عبدالوهاب الساعد”.وأكد القيادي ، ان “الاداء والسلوك الحكومي، الذي تتبعه الحكومة الحالية غير رشيد وغير حكيم، ولهذا وجد الحراك الحثيث من أجل اسقاطها وتغييرها”.هذا ورفض العتابي ذكر اسماء القوى السياسية التي ستشترك في هذا الحراك الذي يستهدف حكومة عبد المهدي.وكانت تقارير صحفية تحدثت في وقت سابق بأن تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وائتلاف “النصر” بزعامة رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي وضعا الاطار الاولي لخطة تهدف الاطاحة بالحكومة الاتحادية الحالية برئاسة عادل عبد المهدي.وأثار القرار الذي اتخذه عبد المهدي بإحالة الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي قائد جهاز مكافحة الارهاب الى امرة وزارة الدفاع انتقادات سياسية وشعبية واسعة في العراق.

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