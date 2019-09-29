حزب الفضيلة:إسقاط حكومة عبد المهدي أصبحت ضرورة

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الزراعة النيابية تطالب عبد المهدي بطرد ميليشيات الحشد من المنافذ الحدودية
نائب كردي:إيرادات 40 حقلا نفطيا في سهل نينوى تذهب إلى جيب العائلة البارزانية وحزبها الحاكم
بالوثيقة..(74) ألف عامل أجنبي في القطاع النفطي فقط مقابل بطالة الشباب العراقي
مستوى قياسي في واردات الهند من النفط العراقي
ائتلاف النصر:حكومة كردستان “منعت”ديوان الرقابة المالية من دخول الإقليم لتدقيق أعداد موظفيها!
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لا إعمار ولا خدمات ولا كرامة في ظل سيطرة اللصوص على حكم العراق
بين القوات العسكرية الزائدة عن الحاجة واستمرار عملياتها “الزائفة” الخزينة تستنزف
الشعب العراقي لايتحمل أستمرار فشل حكومة عبد المهدي
الحلبوسي أنهى فصلا مزعجا من حياته السياسية برفع الحصانة عن الزوبعي
بغداد وذي قار تحت سيطرة مليشيا كتائب حزب الله
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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