حزب الفضيلة:حكومة الكاظمي غير مؤتمنة على مال الشعب

حزب الفضيلة:حكومة الكاظمي غير مؤتمنة على مال الشعب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم القيادي في حزب الفضيلة”النهج الوطني” حسين العقابي، الثلاثاء، حكومة تصريف الاعمال بالاهمال وتشجيع الفساد، مبينا ان تمرير قانون الامن الغذائي يعني تمديد بقاء رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي في السلطة .وقال العقابي في تصريح  صحفي، ان “التقارير الحكومية في وزارة المالية تؤشر لوجود خلل كبير حيث توقعت تحقيق اكثر من 20 تريليون دينار من الإيرادات غير النفطية في العام الماضي إلا ان ما حصل لم يتجاوز الـ 12 تريليون مايعني وجود فساد كبير في الادارة”.واضاف ان”اي شخص يراجع دوائر الكمارك والحدود يجد الفساد والفرهود بعينه ولم تنجح الحكومة في السيطرة على ملف المنافذ الحدودية وغيرها من ملفات الفساد مطلقا”.وأشار العقابي الى ان “تمرير قانون الأمن الغذائي ومنح حكومة غير مؤتمنة أكثر من 25 تريليون دينار يعني زيادة في فرص الفساد فضلا عن بقاء الحكومة لعامين مقبلين كونها تتمتع بوفرة مالية وادارية ولا تحتاج لاي بديل عنها “.

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