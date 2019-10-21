حزب الفضيلة:حكومة عبد المهدي ضعيفة وغير قادرة على تنفيذ عمليات الإصلاح

حزب الفضيلة:حكومة عبد المهدي ضعيفة وغير قادرة على تنفيذ عمليات الإصلاح
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة النهج الوطني النيابية حسين العقابي، الاثنين، ان الكابينة الوزارية الحالية غير مؤهلة لتنفيذ حزم الاصلاح التي اعلن عنها رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، فيما اشار الى ان مقدرات الاصلاح ستسوف في حال وضعها بيد شخصيات عليها شبهات فساد.وقال العقابي في حديث صحفي، اننا”نتحدث بشكل واضح عن بناء الثقة بين المواطنين والحكومة، وعلى الحكومة ان تبني هذه الثقة من خلال وضع سقوف زمنية لتنفيذ الاصلاحات التي يطالب بها المواطنين، سواء في مسألة مكافحة الفساد والحصول على فرص عمل، فالمواطن عندما يرى ان الحكومة تنجز سيكون لديه اطمئنان”.واضاف، ان”من الاشياء الاساسية التي يجب ان تلتزم الحكومة فيها، هي اعطاء اصلاحات انية وقابلة للتحقيق، فالاصلاحات سواء في الدرجات الخاصة والتعيينات هي مقدرات للبلد ويجب ان تكون بيد امنية وقيادة رشيدة”، محذرا من”اعطاء صلاحية تنفيذ الاصلاحات الى اطراف نافذة على رئيس مجلس الوزراء او شخصيات عليها صبغة فساد، لان ذلك سيؤدي الى تبدد الاصلاحات والعودة الى التسويف والمماطلة”.واشار الى، ان”هناك اشياء في الحزم الاصلاحية من الممكن انجازها بسقوف زمنية واشياء من الممكن ان يتم رسم لها خطة تبدأ ملامحها خلال اشهر وعلى رأسها مشروع قانون الموازنة وفي حال كانت تختلف عن السنوات السابقة فيمكن ان نقول اننا نسير في الموضوع الصحيح”، مشددا على ان”الكابينة الوزارية الحالية غير امينة وغير مؤهلة لتنفيذ حزم الاصلاح”.

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