حزب الفضيلة:رئيس الوقف الشعي فاسد حتى النخاع والحكومة غير قادرة على تغييره لأنه مدعوم من محمد رضا نجل السيستاني

حزب الفضيلة:رئيس الوقف الشعي فاسد حتى النخاع والحكومة غير قادرة على تغييره لأنه مدعوم من محمد رضا نجل السيستاني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى النائب  عن حزب الفضيلة في البرلمان، جمال المحمداوي، الخميس، دعاوى رئيس الوقف الشيعي “باطلة”، داعيا إياه لحضور جلسة الاستجواب ولا يكرر ما فعله في الدورة السابقة من البحث عن تسويات وشفاعات سياسية.وأكد المحمداوي، في بيان ، “عزمه المضي في استجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي في الدورة البرلمانية الحالية لفساده وسرقته ملايين الدولارات من المال العام”، مبينا أن “أصداء استجوابه وكبار معاونيه جعلته يصاب بالاضطراب الإعلامي والتخبط في الردود بين الوهم والباطل”.وقال النائب، إن “في محاولة منه واضحة لخلط الاوراق والتضليل الواضح البطلان ادعى رئيس الوقف الشيعي دعاوى باطلة جاءت كرد فعل منه على ممارستنا لدورنا الرقابي  ومساءلته على انتهاكاته وخرقه ومخالفاته العديدة والجسيمة والتي جمعنا الأدلة والأسانيد الداعمة لتشخيص تلك المخالفات ، فأثار اكاذيب مكشوفة وافتراءات باطلة سنكشف حقيقتها في جلسة الاستجواب قريبا”.وأضاف: “ولكي يقف الشعب والبرلمان على حقيقة الامور وصحة الدعاوى من عدمه فندعوه للالتزام بالدستور والقوانين النافذة وحضور جلسة الاستجواب وان لا يكرر ما فعله في الدورة السابقة عندما تقدم احد النواب لاستجوابه بتوسيط جهات سياسية وشخصيات داعمه له في مقدمتهم نجل السيستاني محمد رضا لمنع وقوع استجوابه، فلو كان بريئا من تلك الدعاوى والاتهامات المتضمنة في الاستجواب لما امتنع عن الحضور ولما شفّع أطرافا سياسية لإبطال الاستجواب؟”.واشار المحمداوي، إلى أن “اغلب القوى السياسية اطلعت على الاجتماعات والجلسات الخاصة التي كانت تخطط لإيقاع تسوية سياسية تنقذ رئيس الوقف الشيعي من مساءلة برلمانية تكشف المستور وتبين المخفي”.

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