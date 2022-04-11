حزب الفضيلة:لن نسمح بغلق المنافذ الحدودية مع إيران

حزب الفضيلة:لن نسمح بغلق المنافذ الحدودية مع إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن حزب الفضيلة احمد طه الربيعي، الأثنين، ان الحكومة لم تعد تملك اي مبرر لمنع دخول المواد الغذائية  الإيرانية الى المحافظات الجنوبية، لافتا الى ان الارتفاع الكبير في الاسعار واغلاق المنافذ الحدودية وراء غليان الشارع.وقال الربيعي في حديث صحفي، ان “الحكومة تذرعت بكورونا في السابق عندما عملت على اغلاق عدد من المنافذ الحدودية مع إيران بهدف السيطرة على الوضع الصحي فضلا عن مبررات اخرى”.واضاف ان “جميع المبررات قد انتفت ولم تعد موجودة حيث لايوجد اي مانع امام اعادة الوضع الطبيعي الى ماكان عليه سابقا والسماح بدخول البضائع والمواد الغذائية عبر المنافذ الحدودية الجنوبية”.وبين ان “اهالي البصرة قالوا كلمتهم ازاء غلق منفذ الشلامجة الحدودي، والازمة العالمية تقتضي فتح المنافذ بسبب الطلب على المواد الغذائية في هذا الشهر الفضيل”.واكد ان “اسعار المواد الغذائية في المحافظات الجنوبية شهدت ارتفاعا بسبب سياسة الحكومة التي سمحت بدخول هذه المواد الى كردستان واغلقت الباب امام دخولها في المحافظات الجنوبية، ما اثار موجة غضب شعبي ورفض لهذا الامر”.يذكر ان حزب الفضيلة او ما يسمى بالنهج الوطني هو تابع للمرجع الحرامي محمد اليعقوبي.

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